Nella puntata di giovedì 7 marzo, verrà decretato il prossimo eliminato del Grande Fratello. Al televoto sono finite sette concorrenti: Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Federico Massaro, Simona Tagli e Greta Rossetti.

Alessio Falsone, parlando con Beatrice Luzzi (che à la prima finalista di questa edizione), ha detto che, visto che tra qualche giorno sarà la festa della donna, non vorrebbe che uscisse una ragazza, in particolar modo Anita: ““L’8 c’è la festa delle donne, spero non esca Anita”. “Io invece spero proprio che esca Anita”, ha risposto Beatrice -. E’ l’unica che voglio che esca”.

Ovviamente, la Luzzi si augura che ad abbandonare la Casa sia la Olivieri, che nel corso di questi mesi gliene ha dette di ogni (le ha dato dell’ubriacona, della pessima madre e della manipolatrice) ma, stando a quanto emerge dai sondaggi, Anita dovrebbe salvarsi. I concorrenti meno votati, ad oggi, sono Grecia Colmenares e Federico Massaro.

Simona Tagli può contare sul sostegno dei fan di Beatrice, Letizia Petris su quello dei Paoleti, Greta Rossetti su quello di Perletti, Fillers e Sergetti, Massimiliano Varrese sui Maxers e Anita Olivieri su AniBaldi e Anilessio. Grecia può contare sui voti dei Topaziers, mentre Federico non ha alcun fandom che lo sostiene.