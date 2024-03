Dopo aver “costretto” Perla Vatiero a confessare che i messaggi in codice erano indirizzati ad Alessio Falsone, Alfonso Signorini, durante la puntata del Grande Fratello del 4 marzo, ha messo di fronte Mirko Brunetti e la sua ex fidanzata per l’ennesimo confronto. L’ex gieffino crede che la concorrente campana sia infatuata di Alessio, mentre lei non apprezza che venga messa in dubbio la veridicità dei suoi sentimenti. Il faccia a faccia tra i Perletti si è concluso con un nulla di fatto, ma sembra che in qualche modo gli autori potrebbero averli aiutati e, una recente ammissione della Vatiero, lascerebbe ipotizzare che tra i due regni comunque la pace a dispetto del malo modo in cui si sono salutati in puntata.

All’indomani del confronto con Mirko, Perla si è sfogata con Letizia Petris: “Io la mia risposta ce l’ho, desidero solo stare con lui. Comprendo il suo fastidio, la situazione, mi vede ridere in un modo diverso. Ma io ieri avrei fatto le valigie e sarei andata via con lui ieri. La prima persona che desidero vedere dopo questo percorso è lui, voglio stare con lui. È folle quello che ha pensato, però. Anche se lo comprendo”. Poi, Perla ha lanciato una frecciatina agli autori: “Facciamo vedere anche quando Perla dice che mi manca, che non vedo l’ora di uscire da qui per vederlo”.

Tuttavia, nonostante le polemiche relative alle frasi in codice, Perla torna a discutere in maniera “criptata” con Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone. In che modo? Dandosi dei colpi con il piede sotto al tavolo. In molti ritengono che questa sia la conferma che Mirko in realtà avesse ragione. Ma non è tutto, perché dopo il confronto in studio tra i due ex fidanzati pare sia accaduto qualcosa.

Perla ha chiesto di poter abbracciare Mirko, ma Signorini non gliel’ha concesso. Dietro le quinte, però, pare che le cose siano andate diversamente. Stando, infatti, ad alcune segnalazioni arrivate ad Amedeo Venza, sembra che ai due sia stato permesso di incontrarsi a quattr’occhi proprio per far in modo che la Vatiero si calmasse. Quest’ultima sentiva di aver "tradito" Mirko, e si sarebbe calmata solo dopo un presunto incontro segreto avvenuto tra i due.