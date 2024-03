Nel corso della quarantunesima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha invitato Perla Vatiero a raggiungerlo in studio. Il motivo? Le frasi “in codice” per arginare l’occhio vigile delle telecamere. Errore più grande la concorrente campana non poteva fare, visto che il GF non solo ha ascoltato cosa volesse dire, ma ha anche capito ogni riferimento chiedendogliene conto.

Nella clip riassuntiva, Perla rivede alcuni momenti delle ultime settimane. A tenere banco è soprattutto un discorso notturno tra Vatiero, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. Durante la notte i tre parlano di scarpe nuove e scarpe vecchie. La metafora è un chiaro riferimento alla situazione di Alessio Falsone, il quale sarebbe diviso tra "le scarpe vecchie" rappresentate da Perla e le "nuove", impersonate da Anita Olivieri. Perla è sembrata molto interessata a conoscere le intenzioni del coinquilino

A questo punto, Signorini chiede alla gieffina chiarimenti sulla situazione con Mirko Brunetti. I due si erano detti "ti amo", ma il conduttore vuole capire se - visti gli ultimi sviluppi - qualcosa non sia cambiato da parte sua: "Mi sono sentita pressata, perché una decisione più forte di quella che ho preso, non potevo. Io prima di entrare al Grande Fratello non lo vedevo da nove mesi Mirko. Si è visto quello che proviamo, noi ci siamo dati questa seconda possibilità. Abbiamo vissuto due esperienze nella Casa: nella prima abbiamo vissuto giorni spensierati, nella seconda ci sono stati giorni pesanti che mi hanno toccato dopo la sua uscita. Io voglio realmente questa seconda possibilità e se l'ho concessa è perché ci credo al 100%".

La metafora delle scarpe era stata già utilizzata da Mirko a Temptation Island, quando aveva paragonato la sua situazione con Greta e Perla, appunto. Tuttavia, dopo aver provato a negare, Perla cede quando Signorini le mostra un tentativo maldestro di nascondere il discorso delle "scarpe" con un occhiolino a Greta: "A me piace sapere quello che la persona può pensare di me", ha ammesso, parlando di Alessio. Quest'ultimo, chiamato in causa dal conduttore, nega tutto: "Non c'è nessuna scarpa vecchia o nuova, il nostro imprinting è sull'amicizia perché Perla è fidanzata".

Una scena, però non è passata inosservata. Quale? La reazione di Greta Rossetti e Letizia Petris che quando scoprono che Signorini sta per affrontare lo “Scarpa-gate” si guardano negli occhi impaurite. Cosa nascondono le due gieffine?