Negli ultimi giorni, sul web è circolato un video in cui Anita Olivieri diceva a Massimiliano Varrese che l’idea di andare al cinema e di essere avvicinata da chi potrebbe riconoscerla la infastidisce: “Mi pesa che mi possano rompere”.

Durante la puntata del Grande Fratello trasmessa ieri, lunedì 4 marzo, Alfonso Signorini, al riguardo, ha commentato: “Benedetta figlia, almeno ti pesasse una volta uscita di qua. La fama è la fama. Devi solo ringraziare. Mica ce l'ho con te. Magari uscite dal Grande Fratello e non vi si fila nessuno. Non è così scontato. Vedo che voi continuate a fare una serie di elucubrazioni. Andateci piano. Il Grande Fratello non è la casa delle opportunità, le opportunità ve le create da soli. Vuoi recitare la parte dell'incompresa anziché dire che hai detto una cavolata”.

L'amicizia tra Anita e Giuseppe

Il conduttore ha poi chiesto ad Anita come mai non riesca più a vedere Giuseppe Garibaldi come un caro amico. La concorrente ha replicato: “Ho sempre cercato di parlare con lui, prima di litigare. Però prima della puntata viene da me dicendo di voler risolvere, poi vede le clip e fa lo show. Quindi Alfonso per me basta. A lui interessa il giudizio delle persone, cerca l'approvazione. Dovrebbe godersi il nostro rapporto, senza ansia. Abbiamo sempre parlato dei nostri problemi, glielo avevo detto che avevo iniziato a vivere in modo pesante il nostro rapporto”.

Garibaldi non è sembrato dello stesso parere: "Lei rigira la frittata, è brava a farlo. Ho visto che parlava in sauna o al tavolo, dicendo che io ho nominato Alessio perché sono geloso".