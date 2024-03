Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 4 marzo, Marco Maddaloni è tornato nella Casa per fare un’importante comunicazione ai concorrenti. Nei giorni scorsi, infatti, il judoka aveva lasciato il reality per via della morte del suocero. “Mio suocero era come un padre. Sono entrato in famiglia 15 anni fa e mi ha trattato sempre come un figlio”, ha spiegato Maddaloni ad Alfonso Signorini.

Nella casa è scattato il freeze. Marco è entrato, ha raggiunto i suoi compagni di avventura e ha comunicato la decisione di lasciare il Grande Fratello: “Quanto mi siete mancati. Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Mio suocero è venuto a mancare. Era come un padre, la parte leggera della famiglia. Sono riuscito a salutarlo e le ultime parole che mi ha detto sono state: "Che ci fai qua? Torna nella casa". La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso, però è un momento importante per mia moglie. Non voglio perdermi le sue lacrime, i suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro. Devo andare dalla mia famiglia. Ve ne ho sempre parlato. Sarei ipocrita e soffrirei a stare qui dentro. Ragazzi, io vi abbandono”.