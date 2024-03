Silvia Toffanin conduce Verissimo su Canale 5 da anni, conquistandosi una buona parte di pubblico che la segue assiduamente.

Dal suo debutto come letterina in Passaparola ne è passata di acqua sotto i ponti. Oggi, infatti, è uno dei volti più noti e amati di Mediaset.

Nella sua seguitissima trasmissione ha ospitato e intervistato tantissimi vip, ognuno con una propria storia, e spesso la Toffanin si è commossa. Come è capitato anche nell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda sabato 2 marzo 2024.

Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl Nina Senicar che si è raccontata senza remore dopo anni di lontananza dalla tv. Modella, attrice e showgirl serba, si è laureata alla Bocconi di Milano nel 2009 in Management della Cultura, Arte e Spettacolo.

Nina Senicar, affascinate velina di Striscia la Notizia

Nell’autunno 2007 debutta su Italia 1 come valletta di Teo Mammuccari nell’ultima edizione di Distraction. Poi è un susseguirsi di partecipazioni a programmi vari, sia su Mediaset (è stata una delle ex veline più affascinanti di Striscia La Notizia) che sulla rete Rai (presenta assieme a Pupo la quarta edizione di Mettiamoci all’opera, talent show sulla musica lirica su Rai 1).

.Nel 2012 la Senicar si trasferisce negli Stati Uniti dove studia recitazione e intraprende la carriera di attrice. Nel 2022 sposa l’attore statunitense Jay Ellis. La coppia ha una figlia, Nora Grace, nata l'8 novembre del 2019.

Ultimamente le sue uscite televisive si sono ridotte, ma è tornata a Mediaset con un lieto annuncio.

La bella 38enne racconta di essere in dolce attesa: “Sono incinta, nascerà in estate”, ha detto con voce tremante e occhi pieni di emozione.

La bella notizia annunciata nel salotto di Verissimo ha commosso non poco Silvia Toffanin che ha letteralmente pianto in diretta. E’ risaputo che la compagna di Piersilvio Berlusconi desidera un terzo figlio dal presidente di Mediaset. E’ stata lei stessa a dichiararlo senza alcuna difficoltà tempo fa proprio a Verissimo quando, parlando con Veronica Paparini, incinta di due gemelli, ha confessato di volere un fratellino per i suoi due figli.

Desiderio manifestato ancora una volta nella puntata di sabato. Nonostante il suo essere molto riservata, Silvia Toffanin non riesce a trattenere le sue emozioni di fronte a quelle delle sue ospiti.