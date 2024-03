Colpo di scena durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 4 marzo. Ida Platano, infatti, dopo un confronto con Mario Cusitore, ha lasciato lo studio. Il parterre è rimasto spiazzato ma, poco dopo, la tronista è tornata con una sorpresa per uno dei suoi corteggiatori.

Ida Platano e Mario Cusitore sono stati protagonisti di un accesissimo faccia a faccia. Il cavaliere è tornato a sedersi al suo posto piuttosto infastidito per poi tornare al centro dello studio. Al termine del confronto, Ida ha guardato Maria De Filippi e le ha fatto cenno di voler lasciare lo studio. Gianni Sperti e Tina Cipollari, tra il brusio del parterre, si sono chiesti perché la tronista abbia deciso di allontanarsi. In molti ritenevano che si trattasse della lite con Mario, ma a quel punto la conduttrice ha coinvolto a sorpresa anche un altro corteggiatore, ovvero Pierpaolo Siano, chiedendogli di sedersi al posto lasciato vuoto dalla tronista.

Pochi secondi dopo, la Platano è tornata al centro dello studio con una torta per festeggiare il compleanno di Pierpaolo e con un pacchetto contenente un profumo. In seguito, i due hanno ballato, mentre Mario si è mostrato piuttosto stizzito per l’incomprensione avuta con la tronista.