Nei giorni scorsi, Raimondo Todaro ha detto a Nicholas Borgogni che nella scuola di Amici ci sono ballerino che meritano la maglia per il serale più di lui. L’allievo, dopo un momento di sconforto, aveva deciso di abbandonare la scuola: “Nemmeno più il mio maestro crede in me, non ha senso che stia qui ad elemosinare una maglia e aspettare che ne rimanga una anche per me”. Emanuel Lo, però, lo ha fermato e gli ha chiesto di passare nella sua squadra.

Todaro non ha preso bene il cambio di squadra di Nicholas, e durante la puntata di ieri ha detto: “Tutto quello che hai fatto lo devi al sottoscritto. Ricordatelo tra vent’anni e quando andrai a New York. Ricordati che nella vita ci sono due cose: l’umiltà e la riconoscenza”.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che ha preso le difese del ballerino, dicendo che se Nicholas è ad Amici lo deve innanzitutto a sé stesso. La conduttrice ha poi spiegato a Raimondo che Borgogni è andato a parlare con lui non per avere una maglia subito, ma per ottenere delle conferme.

Le parole di Maria De Filippi

“Scusatemi se intervengo. Non lo deve a te o me se è qui. Lo deve solo a sé stesso. Quello che fanno i ragazzi lo fanno tutto il giorno in saletta con i coach. Quindi i progressi e i meriti sono i loro e non i nostri. Nicholas ti ha chiesto se secondo te meritava il serale. Si sente dire delle cose e capisce che tu non hai una fiducia illimitata in lui. Tant’è che quando torna in casetta ne ha parlato anche con me. Nicholas voleva andarsene e tu non l’hai fermato. Non gli hai mai detto ‘ti meriti il serale’.

Io ero seduta sul divano e ho visto tutta la scena vostra. Lui non era da te perché voleva la maglia del serale subito. Lui era lì perché voleva sentirsi dire ‘tu meriti il serale’. Soltanto quello voleva e non ha sentito dire questa frase. Nicholas ha fatto dei grossi progressi da quando è entrato. Mi ricordo tutto, anche che ai casting gli ho detto ‘sei ballo, ma non balli’, testuale ho detto. Invece adesso io l’ho iniziato a vedere ballare. Quindi ti riconosco il fatto di averlo scelto e portato avanti. Il punto di vista di Nicholas però era quello di sentirsi dire una frase. Non se la sente dire e decide di andarsene. La sua è stata una delusione e non una ripicca”.