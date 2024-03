Ieri pomeriggio, nella Casa del Grande Fratello, Grecia Colmenares ha fatto infuriare i coinquilini durante il pranzo. L’attrice si è presentata a tavola in ritardo, non ha accettato di sedersi accanto a Simona Tagli ed Alessio Falsone e ha preteso che le venisse fatto spazio accanto a Giuseppe Garibaldi, ovvero dove si siede di solito.

“Lì? no, io non voglio cambiare il mio posto. No c’è spazio per me. Se arrivo in ritardo mi cambiate posto? No. C’è del posto e io voglio stare al mio posto. Se io voglio andare alla tavola vado, altrimenti no. Oggi sono andata perché mi piaceva stare a tavola. Perché non mi posso sedere al mio posto? A me piace il mio posto e io rimarrò sempre lì. Resterò lì fino alla fine e basta”.

In confessionale, Beatrice Luzzi è lamentata dell’atteggiamento di quella che una volta era una delle sue migliori amiche all’interno della Casa di Cinecittà: “Arrivi in ritardo? Intento chiedi scusa. Poi ti diciamo di sederti dove c’è posto perché accanto a Giuseppe c’è Paolo, tu ti metti zitta e buona e capisci. Non che ti scaldi e dici ‘no, no, no’. Ha fatto spostare tutti per avere il posto che dice lei, quando vuole lei, mangiando cosa dice. Insopportabile, così come è insopportabile che qualcuno le prepari anche il piatto. Sono cinque mesi che le facciamo il piatto. Non è buona, non è simpatica, non è interessante, non è intelligente, non la sopporto più sinceramente”.

Anche Perla Vatiero ha detto la sua: “Non capisco perché fa così, non si smuove”. Poco dopo Alessio, ha dato dell’infantile a Grecia: “Per me è infantile. La rispetto, ma non c’era il posto e si poteva sedere da un’altra parte. Non la smuovi? Allora non mi smuovo nemmeno io. Se facciamo tutti come lei è lafine. Poi è una questione di rispetto. Siamo in quindici e bisogna usare il cervello ed essere elastici”.