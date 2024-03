Barbara D’Urso è tornata in tv dopo nove messi dalla sua ultima apparizione. E lo ha fatto a Domenica In, nel salotto di Mara Venier.

“È stato molto emozionante rientrare qui dove ho iniziato, sono esattamente nove mesi e un giorno che manco dal video, sto praticamente partorendo da te“, ha esordito. “Io sto bene, sono serena, ho una famiglia stupenda. Però io ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto, la modalità con cui sono stata strappata dalla mia vita, dal mio luogo. Sono stata sedici anni in diretta tutti i giorni. Io ho dato tantissimo all’azienda. Ci sono sempre stata. Giorno e notte, anche durante il Covid: il modo terribile in cui sono stata strappata senza che nessuno mi dicesse perché c’è ancora. Io l’ho saputo un giorno a caso e nessuno mi ha spiegato perché, ma oggi è una festa e non mi va di parlarne. Il dolore è ancora qua”.

“Arriverà il momento dei chiarimenti con i vertici”, ha aggiunto Mara Venier. “Ovviamente”, ha risposto Barbara d’Urso “Perché la guerra è terribile e io non voglio fare guerra“.