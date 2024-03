Nella Casa del Grande Fratello si sta formando un nuovo triangolo. Protagonista, ancora una volta, Perla Vatiero, ma questa volta gli altri “lati” della forma geometrica sono Alessio Falsone ed Anita Olivieri.

La 26enne romana ha palesato il suo interesse nei confronti dell’ultimo arrivato: “Il problema è che lui è un martello pneumatico e mi mette in difficoltà. Io raramente nella vita sono così in difficoltà da non rispondere. Ed è un problema e lui lo sa. Sono in imbarazzo e mi rode troppo perché di solito sono io che faccio così e che sono nella sua posizione. Quando mi piace qualcuno faccio così, martello e non smetto, metto in difficoltà. Mentre con lui è il contrario, mi massacra. Poi vuoi o non vuoi io sono sei mesi che sono qui dentro che non ho mai ceduto. Poi con Edo la situazione è quella che è, io prima di entrare non ero fidanzata. Ci sono stata insieme dieci anni, ma eravamo in pausa ora. Non gli ho promesso nulla. Quindi se voglio io posso fare quello che voglio”.

Dal canto suo, Alessio ha ammesso di provare interesse nei confronti di Anita ma, secondo molti telespettatori, il reale “obiettivo” del gieffino sarebbe Perla. In un confessionale, Falsone ha ammesso: “Ci piacciamo, ma siamo solo amici”, mentre l’ex di Mirko Brunetti ha negato che possa esserci qualcosa: “Ma no, io fin dall’inizio ho avuto empatia nei suoi confronti. Siamo complici e ci divertiamo. Poi a lui piace un’altra persona all’interno della casa, quindi… state tranquilli che non gli piaccio io. Non penso di piacere a lui. Chi è l’altra persona? Vabbè è Anita”. In realtà, Perla sembra interessata eccome ad Alessio, e il suo recente discorso in codice ne sarebbe la prova.

Intanto, nelle ultime ore una talpa ha rivelato a Deianira Marzano che Alessio sarebbe sempre più vicino ad una concorrente, e questa notte ci sono state “confessioni e abbracci teneri”: “Alessio sempre più vicino ad una concorrente. Stanotte, a telecamere spente, pare ci siano stata delle confessioni e abbracci teneri, ma anche molta confusione perché lui ha fatto presente anche che ci tiene anche ad un’altra concorrente, e quindi non sa che fare in quanto percepisce la gelosia di lei e che ci sia interesse da parte di quest’ultima”.