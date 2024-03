Marco Maddaloni ha lasciato (momentaneamente) la Casa del Grande Fratello per la morte di suo suocero. Dopo che gli autori hanno comunicato ai concorrenti i reali motivi dell’uscita del judoka, Beatrice Luzzi e Rosy Chin ne hanno parlato tra loro.

L’attrice ha sottolineato che le probabilità che qualche inquilino subisca un lutto nel corso del reality sono alte, come del resto è accaduto anche a lei: “In sei mesi, 35 persone, la probabilità che accadano cose è alta. Solo che immagino che non fosse tanto anziano perché Romina (Giamminelli, moglie di Maddaloni, ndr) avrà 35 anni, è giovane. Quindi lui il massimo che ne ha è 70. Quindi è stata una cosa imprevista secondo me”. A far luce sulla malattia dell’uomo è stata Rosy: “Marco aveva parlato della malattia, ma non si aspettavano che fosse… che degenerasse così”.

Al momento non è ancora chiaro se Marco rientrerà o meno nella Casa, anche perché già da diverse settimane aveva espresso il desiderio di ritirarsi perché sentiva troppo la mancanza della sua famiglia. L’ultimo aggiornamento riguardante lo sportivo è stato il post di addio scritto per il suocero: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace On Mario”.