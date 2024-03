Il rapporto tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi al Grande Fratello è stato spesso oggetto di discussione in quanto a molti è parso che lei ci provasse con il ristoratore rietino. Un rapporto, però, che i due hanno sempre ridimensionato, sottolineando che si trattava esclusivamente di un’amicizia. Circostanza che, però, non ha mai convinto né i concorrenti né il pubblico. La stessa Greta Rossetti, prima di fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà, ha criticato l’ex gieffina dandole della gatta morta.

“Sto guardando la diretta: le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro. Dietro ad ogni gatta morta c’è una-non dico la parola-viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi. Ma vai fuori dal ca**o”.

Anche Ciro Petrone, amico di entrambi, da dentro la Casa ha commentato con queste parole il loro rapporto: “E’ palese che vi piacete, ti piace lei come ragazza e viceversa. L’abbiamo notato anche noi. Poi non è che dico che è un colpo di fulmine. Però c’è tanta complicità quando parlate”.

A difendere Angelica sono state Anita Olivieri e Letizia Petris, almeno fino a ieri. Su X (ex Twitter), infatti, è diventato virale un video in cui si vedono Greta, Anita e Letizia raccontare al nuovo arrivato Alessio Falsone del rapporto tra Angelica e Mirko: “Ho detto ad Angi che era una gattamorta perché ci provava con Mirko”, ha esordito la Rossetti. “Ed era vero?” ha chiesto Alessio. “No”, ha risposto lei, mentre Anita e Letizia sono scoppiate a ridere: “Cambiamo argomento è meglio”, aggiungendo poi la parola “giallo”, parola in codice che utilizzando abitualmente quando devono cambiare argomento.