Questa sera andrà in onda su Canale 5 la settima puntata del Serale di Amici 24 (clicca QUI per le anticipazioni). Nella prima parte, scopriremo chi dovrà abbandonare il talent tra TrigNo e Chiara, che la scorsa settimana sono finiti al ballottaggio. Tuttavia, in quell'occasione Cristiano Malgioglio si era rifiutato di votare: “No scusatemi, ma non posso votare per mandare via uno di questi due ragazzi, licenziatemi pure ma io non voterò. Non cambio idea, nessuno di loro due merita di uscire”.

Nella registrazione di giovedì, però, il giurato ha votato, e Maria De Filippi ha fatto una proposta all’alunno che è stato eliminato. Negli ultimi giorni, Chiara ha vissuto nella casetta con lo spettro della possibile eliminazione e ne ha parlato con gli altri compagni: “Come sto? Insomma.Penso di non essere l’unica ad avere la convinzione che la settimana scorsa se avessero votato tutti sarei uscita io. Chi oltre me lo pensa? Antonia, Jacopo, Francesco, forse Pietro. Quindi vivermi questa settimana con la convinzione di uscire non è bellissimo. Spero di godermela, però è ovvio che non è semplice stare qui e pensare che tra poco potrei uscire e probabilmente sarà così”.

Tra TrigNo e Chiara ad avere la peggio è stata la ballerina di Alessandra Celentano, che ha dovuto dire addio al talent. Ma per lei potrebbe trattarsi solo di un arrivederci. Sì, perché Maria De Filippi le ha chiesto di tornare ad Amici a settembre nelle vesti di professionista. Ma non è finita qui, perché a Chiara sono anche state offerte due borse di studio internazionali e un contratto con una compagnia di danza.