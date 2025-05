Lo scorso mese, in un articolo pubblicato su Vanity Fair, Santo Perrotta ha annunciato che dopo la chiusura di Is Morus Relais, la Fascino stava valutando altre location per Temptation Island: “Il noto resort sardo è stato venduto e il reality non verrà più girato lì. Da molte parti d’Italia fioccano proposte per la Fascino. Il nome del format parla di Isola, ma non è detto che il programma verrà girato necessariamente in Sardegna, potrebbe infatti trasferirsi sulla terra ferma. Però non ci sarà più il famoso pinnettu”.

Stando a quello che hanno rivelato Cosenza Channel e La Calabria News 24, Temptation Island traslocherà a Guardavella, un piccolo comune in provincia di Cosenza. Non solo, stando alle indiscrezioni fornite dai due portali, anche quest’anno ci saranno due edizioni del reality, una delle quali coinvolgerà dei vip e andrà in onda in autunno.

“Guardavalle Marina, nuova location scelta per uno degli show di punta Mediaset – si legge su IsaeChia –. Da settimane ormai fervono i preparativi intorno al resort scelto per le riprese, che dureranno due mesi interi – fino a settembre, probabilmente – per abbracciare anche la parte “vip” del format, spaccato in due parti: la prima potrebbe andare in onda già alla fine di giugno (se verrà rispettata la scaletta dello scorso anno), la seconda a ridosso del calare dell’estate, con un cast non di sconosciuti, ma di volti noti.

I cinque ettari che circondano il resort del Catanzarese faranno dunque da cornice alle storie tormentate quanto basta delle coppie desiderose di fare il tagliando alla loro storia d’amore, non solo davanti alle telecamere ma anche davanti a una pattuglia di ragazze e ragazzi aitanti, palestrati, istruiti per indurre in tentazione fidanzati e fidanzate dalle bocche buone, tra una spalmata di olio e un mojito”.