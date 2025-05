Con un post su Instagram, Giulia De Lellis ha confermato la notizia che circolava ormai da diverse settimane: lei e Tony Effe diventeranno presto genitori. L’influiencer ha pubblicato diversi scatti con il pancione, dalle polaroid tra le braccia del compagno alle scarpine rosa per la loro bambina. Sì, perché aspettano una femmina e si chiamerà Priscilla, e il trapper si è già tatuato il nome della figlia su una guancia.

Solo pochi giorni fa, il settimanale Chi aveva anticipato la notizia, una scelta che aveva fatto infuriare la De Lellis: “Invece di rompere le p***e con certe cose completamente inappropriate, nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”.

La stoccata di Alfonso Signorini

Nell’ultima puntata di Boom, format condotto da Alfonso Signorini, Grazia Sambruna gli ha chiesto: “Giulia non ha preso bene la notizia. Perché ne è nata una polemica. In effetti nei primi tre mesi di gravidanza magari una persona preferisce non parlarne, non annunciare di essere incinta. L’uscita di queste foto per molti è stata polemica. Ecco, tu cosa ne pensi?”.

Ovviamente, Alfonso non si è tirato indietro, ed ha risposto tirando a Giulia una bordata potentissima: “Ma guarda, le foto sono abbastanza esplicite sicuramente perché lei ha sollevato questa t-shirt che aveva e mostra un pancino che è in evidente stato di gravidanza. Quindi è chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, perché comunque lei è una creatura social, appellarsi alla privacy fa proprio ridere, cioè onestamente. Anche perché non è che chissà quale notizia tu dai di lesa maestà. Probabilmente sarà anche un po’ incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei con tutti i suoi vari sponsor e le sue varie entrature. Io sono perfido? Beh, perfido, sono realista. Cioè la De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Cioè, voglio dire. Infatti si è lamentata su Instagram pubblicizzando peraltro un vestito, oltre che al lucida labbra con cui si fa bella. Quindi voglio dire è una macchina della quale lei conosce benissimo gli ingranaggi e onestamente il giornale e il direttore Massimo Borgnis ha sicuramente fatto bene, se io fossi stato al suo posto avrei fatto la stessa cosa, ha dato una bella notizia. Non è che chissà che, insomma, il lavoro dei giornalisti è quello di dare notizie, punto e basta”.