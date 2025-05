Due sere fa, Samuele Bragelli (alias Spadino) e Ibiza Altea, entrambi nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi, sono stati avvistati in un locale prima della partenza per l’Honduras. Ma non è tutto. Ieri sera, infatti, come riportano i colleghi di Biccy, c’è stato una reunion a Milano - tra il pub Vesta e il ristorante L’Angolo di Casa - tra ben undici naufraghi. Ovviamente, molti di loro hanno mantenuto un profilo basso evitando di pubblicare foto e video sui social, fatta eccezione per Antonella Mosetti, che ha postato tutto su Instagram.

Anche il modello Leonardo Brum ha postato la foto della tavolata taggando in incognito tutti loro. “Al momento gli unici che hanno condiviso la storia confermando implicitamente la loro presenza sono state Chiara Balistreri e, per l’appunto, Antonella Mosetti - si legge su Biccy -. Grazie a quest’ultima è stato possibile identificare anche la presenza di Spadino, di Nunzio Stancampiano e di Angelo Famao. Anche Alessia Fabiani ha condiviso svariate storie. Infine, grazie alle storie Instagram di altri commensali degli altri tavoli, è stato possibile vedere anche Paolo Vallesi, Teresanna Pugliese, Camila Giorgi e Carly Tommasini.

Non ci sarebbero stati (o almeno, non sono stati visti) Ibiza Altea, Lorenzo Tano e gran parte degli over, come Mirko Frezza, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Dino Giarrusso, Omar Fantini, Cristina Plevani e Loredana Cannata”.