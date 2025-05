Pamela Petrarolo ha annunciato che presto Helena Prestes, sua ex coinquilina al Grande Fratello, sarà ospite della sua rubrica social, L’Angolo di Malala. Intanto, nell’annunciare l’intervista alla modella brasiliana, l’ex volto di Non è la Rai - senza fare il nome - ha lanciato una stilettata a Zeudi Di Palma.

“Vorrei dire a tutte le Heleners di stare tranquille, perché a Helena al mio ‘Angolo Malala’ non farò mai domande su terze persone che hanno sempre brillato grazie a lei - ha scritto l’ex gieffina -. Da oggi non si fa pubblicità gratis a nessuno. Si parlerà di lei, del suo talento, del suo futuro (che sarà splendido) e valorizzerò al meglio la sua bellezza. Vi bacio”, ha scritto tra le storie di Instagram Pamela Petrarolo”.

Un messaggio che ha fatto rumore e che non è passato inosservato, tanto che a prendere parola è stata addirittura Mariarosaria Marino, madre di Zeudi Di Palma, la quale sui social ha scritto: “È importante migliorare nella vita, confrontarsi con persone della tua stessa età anziché criticare una ragazza, che potrebbe essere tua figlia, la quale con grande maturità ed educazione ha scelto il silenzio. Diffondere odio e sminuire l'immagine di una giovane donna è conseguenza di una vita insoddisfatta. Mi spiace tantissimo, ma non puoi prendertela con chi non ha colpe”.