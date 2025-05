Ilaria Galassi è stata ospite di una diretta social di Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisivo (lo stessa che aveva scoperchiato il vaso di Pandoro sul Televoto-gate durante l’ultima edizione del Grande Fratello). L’ex volto di Non è la Rai ha parlato di uno dei casi che hanno maggiormente fatto discutere dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia, ovvero l’accesissima lite con Helena Prestes.

Alla domanda “Non pensi che dare della ‘defic*ente brasiliana ad Helena sia stato sbagliato”, ecco cosa ha risposto la Galassi: “A volte la mia leggerezza e la mia spontaneità vengono fraintese. Mi hanno fatto delle domande, mi hanno detto delle cose che io non sapevo e ci sono rimasta un po’ male. Quindi con la mia spontaneità e la mia leggerezza che fortunatamente ho, ho risposto così. Non a lei come persona ma inerente a tutto ciò che è successo dentro la Casa del Grande Fratello. Anche perché io ho sempre detto che lei è una buona donna, è molto generosa e non è materialista. Però insomma ci sono state delle cose di cui io sono rimasta un po’ così”.

Ilaria ha poi parlato dei suoi esordi televisivi a Non è la Rai negli anni ‘90, spiegando quali sono le maggiori differenze rispetto ai giorni nostri: “È che gli anni 90, vabbè, non c’erano i social, quindi magari non potevo essere a contatto con i miei fan. A me piace il fatto che avevamo i fan, non i follower, qua cambia tutto. Da quando io sono uscita dal Grande Fratello, ho molti contatti con i miei fan, cosa che all’epoca non c’era. Poi, vabbè, anche la differenza di età, nel senso che all’epoca avevo 13 anni, adesso ne ho quasi 50. E poi comunque i social fanno tanto, ragazzi. All’epoca c’erano solo carta e penna, invece adesso ci sono varie piattaforme, hai modo di avvicinarti ai fan. Ah, anche i soldi, perché all’epoca c’erano le lire e ora ci sono gli euro, quindi c’è tanta differenza”.