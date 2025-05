Durante una live sui social, Shaila Gatta ha rivelato che lei e Lorenzo Spolverato hanno avuto un chiarimento telefonico durato circa quattro ore.

“Voi ci avete seguito per tanto tempo, tanti mesi, avete vissuto con noi gioie e dolore. In realtà noi abbiamo avuto un lungo confronto, quasi di quattro ore, esattamente l’11 aprile. Quindi questo confronto c’è stato, ragazzi, così almeno lo sapete tutti. Alla fine abbiamo chiacchierato, ci siamo resi conto semplicemente che le emozioni e i sentimenti sono stati reali ed è stato tutto verissimo. Quello che volevo dire è che, uno riconosce semplicemente, per quanto siamo tutti brave persone, fuori la vita continua, ci sono storie che sono destinate a restare, storie che purtroppo per vari motivi non si incastrano - ha detto l'ex velina -. L’abbiamo accettato entrambi, c’è stata un’ammissione di colpe da parte di entrambi. Le storie sono fatte di due persone, c’è chi sbaglia e chi fa bene. Adesso ci vogliamo molto bene, siamo rimasti in ottimi rapporti e semplicemente abbiamo accettato che la vita non sempre trova quell’incastro giusto per trovarsi. L’importante è il rispetto, che ci si ritrovi anche in una chiave diversa, una chiave amichevole, riconoscendo il fatto che ci siamo comunque voluti bene”.

Dopo aver parlato del confronto con Shaila, Lorenzo è tornato sull’argomento durante una recente diretta sui social.

Lorenzo Spolverato, il retroscena sul confronto con Shaila Gatta

“Io e Shaila ci siamo messi d'accordo per una telefonata che avremmo dovuto fare in serata - ha spiegato l’ex gieffino -. Quindi, ho cenato, mi sono preparato e - puntuale come un orologio svizzero, alle 23.20 - vado in macchina a trovare il posto perfetto, perché a casa, vivendo ancora con i miei, non ho la privacy oppure i miei spazi e volevo chiarire questa cosa solo con Shaila, era molto importante per me. Unico luogo possibile: la macchina, quindi, parcheggio e attendo ma non mi risponde, passa mezz'ora, poi, quarantacinque minuti e alla fine un'ora. Io volevo sentirla ed ero lì che aspettavo soltanto lei e, poi, finalmente, mi ha chiamato dicendomi che le si era scaricato il telefono. Quando è squillato il cellulare non mi sembrava vero. Comincia la videochiamata e il telefono era collegato alla macchina che doveva rimanere accesa”.

E ancora: “Siccome la mia auto è ibrida, si è scaricata a causa della chiamata che è durata quattro ore. Alla fine mi sono ritrovato senza batteria, il telefono in mano e ho dovuto lasciare la macchina aperta tutta la notte perché non funzionava nemmeno più la chiave per chiuderla”.