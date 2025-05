Mercoledì 7 maggio 2025 prenderà il via su Canale 5 la diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi. Debutto alla conduzione per Veronica Gentili, che sarà affiancata in studio da Simona Ventura nelle vesti di unica opinionista. L’inviato a Cayo Cochinos sarà Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e compagno di Giulia Salemi.

Il cast sembrava ormai al completo, ma un’indiscrezione lanciata pochi istanti fa da Deianira Marzano potrebbe aprire a nuovi scenari. Stando a quanto rivelato dalla nota esperta di gossip, infatti, un ex concorrente del Grande Fratello potrebbe sbarcare in Honduras: “Notizia clamorosa: pare che un ex gieffino potrebbe partire all’ultimo momento per l’Isola. Colpo di scena dell’ultim’ora: secondo indiscrezioni sempre più insistenti, un ex protagonista del Grande Fratello potrebbe unirsi all’Isola all’ultimo momento. Il nome per ora resta top secret, ma le voci si rincorrono e i fan stanno già impazzendo all’idea”.

L'Isola dei Famosi, team over 40

Mario Adinolfi (giornalista)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Antonella Mosetti (showgirl)

Alessia Fabiani (showgirl)

Mirko Frezza (attore)

Paolo Vallesi (cantante)

Omar Fantini (comico)

Loredana Cannata (attrice)

Cristina Plevani (vincitrice del Grande Fratello)

Dino Giarrusso (ex iena ed esponente del M5S)

L'Isola dei Famosi, team giovani

Teresanna Pugliese (ex tronista di Uomini e Donne)

Nunzio Stancampiano (ex allievo di Amici)

Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi)

Samuele Bragelli (Spadino di Italia Shore)

Camila Giorgi (ex tennista)

Chiara Balistreri (caso di cronaca giudiziaria)

Carly Tommasini (attivista)

Angelo Famao (cantante neomelodico)

Leonardo Brum (modello)

Ibiza Altea (modella)