Sembra essere giunta al capolinea l’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Al termine della puntata del Grande Fratello del 28 febbraio, i due hanno avuto un’accesissima discussione, con la 26enne romana che ha deciso di mettere un punto al rapporto con il bidello calabrese.

A dire la sua al riguardo è stata Simona Tagli. La showgirl, in un recente confessionale, ha espresso la sua opinione proprio in merito ad Anita, che a suo dire non avrebbe avuto un comportamento proprio trasparente, soprattutto nei confronti di Garibaldi: "Anita si è servita di Giuseppe per tutto il tempo che le è stato necessario e adesso, che siamo in dirittura finale, cambia persona… una bella strategia del gruppetto strategico”. Infatti, i rapporti tra Anita e Giuseppe, negli ultimi giorni, sono praticamente inesistenti.

Beatrice Luzzi, in un confessionale andato in onda durante il day-time, ha espresso il proprio parere su Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: secondo lei, i due non sarebbero mai stati solo amici ma ci sarebbe stato qualcosa in più. L'attrice romana ha detto: “Sono stata la prima a dirlo che tra loro la relazione era ben oltre l'amicizia e questo è il risultato, loro non si sono lasciati spazio e alla fine sono esplosi”.