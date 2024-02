Durissimo scontro tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera. I due gieffini si sono lasciati andare ad una lunga discussione, riprendendo le questioni trattate durante la diretta.

Il bidello calabrese ha accusato il distacco dalla 26enne romana. Sono volate parole pesanti nei confronti di Garibaldi durante la messa in onda delle clip riassuntive. Garibaldi si è sentito dare del “pesante possessivo”, e Anita non ha smentito. Per il gieffino, la coinquilina avrebbe almeno potuto spendere qualche parola carina per lui.

“Non ti ci mettere pure tu. Te l’ho già detto che non parlerò più con te. Basta. Non ho dodici anni. Da adesso in poi non mi parlare più”, è sbottata la Olivieri. “Dammi la mano se sarà così – ha replicato duramente Giuseppe -. Perché tu in puntata sei andata contro di me. Non hai speso nemmeno una parola bella in diretta per me. Nemmeno una. Non sai parlare, perché sai che ho ragione. Perché io per te ho dato tutto il cuore. Ti sei comportata bene? Mi devi rispondere. Perché devi fare la persona matura. Ora. Mi hanno fatto passare per quello geloso… che sono innamorato di te? Non sei intervenuta nemmeno quando è stato detto che sono possessivo nei tuoi confronti. Mi hai fatto passare per pesante, geloso…”.

Per Anita la reazione di Giuseppe è stata eccessiva: “Tu pensi che gli altri debbano pensare solo a quello che pensi tu. Vuoi il tuo momento? Parla da solo. Stai parlando da solo. Stiamo raggiungendo livelli assurdi. Realizza quello che stai dicendo. Vuoi fare la vittima di una cosa che era già chiusa. Vivi il tuo momento. Hai finito a fare questa cosa scenica? Era già chiusa… domani non vedere a chiarire, te lo dico”.

“Non ti parlerò più, quando stavi male tu io non c’ero, vero? Ora che stai male sono tutte rose e fiori… quando stavi male non mi hai detto ‘vattene!’. Ecco la risposta della tua amicizia”, ha concluso Giuseppe prima di scoppiare a piangere.