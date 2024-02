Ieri sera, al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 28 febbraio, Marco Maddaloni è entrato in confessionale per parlare con gli autori e non è più rientrato nella Casa. La produzione del reality show ha ufficializzato l’uscita momentanea del judoka intorno alle 3 del mattino, e poco dopo ha chiamato tutti gli uomini in confessionale.

Paolo Masella, pochi istanti prima che terminasse la diretta su Mediaset Extra, ha rivelato a Beatrice Luzzi che Maddaloni desiderava avere alcune informazioni sul suo contratto: “Voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più. Voleva sapere informazioni sul contratto”.

Se il macellaio romano ha parlato del presunto motivo che avrebbe spinto Marco a lasciare momentaneamente il gioco, Anita Olivieri invece ha ammesso di essere invidiosa: “Ragazzi adesso però devo dirvi una cosa. Se davvero ha lasciato io rosico. Sì, io sono proprio invidiosa adesso. Rosico per le persone che possono uscire così. Non ce la faccio a stare qui dentro un altro mese. Cioè veramente li sto invidiando”.