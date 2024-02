Ieri pomeriggio sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni in merito a ciò che accadrà nelle prossime puntate che andranno in onda.

“Per quanto riguarda il Trono Classico, Raffaella Scuotto ha deciso di abbandonare lo studio perché Brando Ephrikian ha deciso di invitare Beatriz D’Orsi a ballare, la quale però non ha voluto. Dopodiché, anche Brando lascia lo studio arrabbiato per il comportamento di entrambe le ragazze e non è più rientrato. Lui ha portato in esterna solo Raffaella. Ida Platano ha portato in esterna Paolo e si sono baciati! Lei gli ha regalato una loro foto insieme (ritraente un loro momento dell’esterna del violino) e ha fatto una videochiamata con un caro amico di lei; quando Mario Cusitore ha visto il bacio è uscito dallo studio.

Per quanto riguarda il Trono Over, Enrico (un cavaliere) ha abbandonato il programma. Francesco ha chiuso la conoscenza con Sabrina, mentre per Mario (over) sono scese quattro ragazze e ne tiene una di nome Desire. Ernesto e Barbara hanno parlato ma non hanno chiarito nulla, nel senso che rimane quanto accaduto ieri ovvero che la frequentazione è finita al cento per cento”.