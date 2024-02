Ieri a Pomeriggio 5 si è discusso della possibilità che Chiara Ferragni e Fedez ritornino insieme. L’inviata del programma condotto da Myrta Merlino ha infatti rivelato: “C’è un aggiornamento in merito al convegno di stamani a Torino in cui il cantante si è mostrato con la fede al dito. Ma non è l’unica cosa. Perché qualche ora dopo anche Chiara Ferragni si è mostrata sui social. Come sappiamo qualche giorno fa lei si è fatta vedere senza la fede al dito, ma oggi le cose sono cambiate. Poco fa aveva un maglione oversize e dalla manica lasciava intravedere uno sbrilluccichio all’anulare sinistro. Non sappiamo se sia già una riappacificazione o un patto di non belligeranza per tutelare i figli”.

Myrta ha chiesto ad Anna Pettinelli se secondo lei Chiara e Fedez torneranno mai insieme: “Hai la sensazione che potrebbero rimettersi insieme e che questa favola si possa ricomporre?”.La prof di Amici ha dichiarato che secondo lei tra i Ferragnez c’è ancora amore: “Sì, io ho questa sensazione. Come ce l’ho in Totti e Ilary Blasi. Io vado oltre a tutte le chiacchiere. Mentre andavano in onda le immagini guardavo l’amore che si leggeva in maniera forte negli occhi di Chiara. Se tu non ami una persona non hai quello sguardo e quel sorriso? C’è amore! Lui è innamorato della moglie. Non la chiama mai Chiara, ma ‘mia moglie’. Questo dice molto. Io non so come andranno le cose tra di loro. Certamente lei è più potente dal punto di vista economico e della visibilità e dell’internazionalità, ma io mi auguro che non arrivino a contarsi gli spiccioli. Spero che diano un esempio. E ne avremmo bisogno di esempi di questa tipologia”.

Patrizia Groppelli ha invece fatto una previsione: “Tra sei mesi si rimetteranno insieme e lo faranno anche per i bambini e lo annunceranno. Andrà a finire così. Faccio io una veggenza. Io non faccio la Wanna Marchi, ma dico che succederà”.