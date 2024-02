La settimana scorsa è emersa un’indiscrezione che riguarda Alessio Falsone, uno degli ultimi arrivati nella Casa del Grande Fratello. Il concorrente, infatti, si sarebbe baciato nella notte, completamente in segreto, con una delle coinquiline (di cui, al momento, non si conosce l’identità).

Deianira Marzano ha pubblicato tra le sue Instagram stories la seguente segnalazione: “Ragazzi, stanotte è scattato un bacio tra Alessio e ***** sotto le coperte, non ti so dire bene se ne parleranno, per ora nessuno sa nulla, acqua in bocca”. Amedeo Venza ha scritto a sua volta: “Se facciamo il nome della persona che avrebbe baciato Alessio, meritiamo come minimo l’ingresso al GF per farli tutto (o quasi) una m***a”.

A distanza di alcuni giorni, Venza è tornato sull’argomento svelando nuovi retroscena: “Quella notte è successo questo: Alessio avrebbe detto a questa concorrente: ‘Vuoi scommettere che questa notte vengo e ti bacio?’. E così l’ha fatto. E’ andato, l’ha baciata ed è ritornato nel suo letto! Vi dirò di più, è quasi scontato che non si tratti di Perla, perché come tutti avrete notato adesso stanno facendo di tutto per far nascere qualcosa tra loro due. E secondo voi, se avesse baciato Perla non l’avrebbero detto in mondovisione? Fa comodo non dire chi ha baciato solo perché si trattava solo di una scommessa!”.

Nei giorni scorsi, in molti hanno ipotizzato che la ragazza in questione fosse Anita Olivieri, la quale ha ammesso che se Alessio fosse entrato prima in casa per lei sarebbe stato un problema in quanto impegnata.