Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 26 febbraio, Simona Tagli ha nominato Marco Maddaloni tirando una frecciatina al judoka e a Rosy Chin: “Confabula e parla per ore a microfoni spenti con Rosy”, ha detto la showgirl.

Le nomination nella Casa di Cinecittà regalano sempre delle nuove dinamiche. Marco Maddaloni, nel segreto del confessionale, ha nominato Simona Tagli. Lo sportivo sembra aver mal digerito l’appellativo “burattinaio” affibiatogli dalla coinquilina dopo appena 10 giorni dal suo ingresso nel programma: “Sentire che non sono un signore non è che mi ha fatto molto piacere. Devi conoscere una persona per dare il tuo parere”.

Poco dopo Simona Tagli, con la nomination palese, ha votato a sua volta il judoka, e ne ha approfittato per tirargli qualche frecciatina: “Pur restando sempre il mio uomo ideale, voto Marco perché me lo deve proprio spiegare. Lui non fa strategia ma dorme lì accanto a me. Tutte le notti confabula e parla per ore e ore a Rosy a microfoni spenti. Ma cosa vi dite? Io ti voto!”.

Le parole di Simona Tagli sono risultate indigeste a Rosy Chin, che è parsa particolamente infastidita, mentre Marco Maddaloni ha provato a giustificarsi dicendo che non accade da un mese e mezzo, e che dunque non si spiega come la Tagli possa fare simili affermazioni.