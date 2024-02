Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 26 febbraio, si è parlato anche del rapporto tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, la cui intesa appare sempre più evidente agli occhi del pubblico e degli altri concorrenti.

Nonostante nelle scorse settimane, infatti, nonostante Greta abbia ribadito di non voler intraprendere una relazione sotto le telecamere con Sergio, e di vedere quest’ultimo solo come un amico, con il passare delle settimane i due gieffini sono apparsi sempre più vicini, e proprio la discrepanza tra le parole dette dall’ex tentatrice e le sue azioni hanno suscitato alcune perplessità in Alessio Falsone, il quale ha sottolineato come il comportamento della concorrente si stia rivelando piuttosto ambiguo.

Al termine della puntata, la Rossetti si è mostrata amareggiata per non essere stata capita dai suoi compagni di avventura, e in giardino si è sfogata con Sergio: “Quello che a me fa più male è che siamo in un mondo in cui anziché guardare il bello dei rapporti si guarda il brutto”.

Ad aver mandato in tilt Greta anche una frase pronunciata da Mirko Brunetti il quale, nel corso della diretta, ha consigliato a Perla Vatiero di ragionare con la sua testa. Secondo l’ex tentatrice, l’ex volto di Temptation Island si stava riferendo a lei e al rapporto che le due hanno instaurato tra le mura della Casa di Cinecittà: “Stasera ce l’aveva con me, lo conosco”, ha confessato a Sergio.

I due gieffini hanno continuato a parlare di Mirko e Perla, e la Rossetti ha suggerito D’Ottavi di non parlare di loro, né tantomeno di fare allusioni sulla complicità tra la Vatiero e Alessio, in quanto ciò potrebbe metterlo in cattiva luce agli occhi dei numerosissimi fan della coppia: “Fidati di me, ti scavi la fossa”. Le affermazioni di Greta non sono passate inosservate, e dopo l’intervento della gieffina in molti sono giunti alla conclusione che il suo avvicinamento a Perla sia esclusivamente frutto di una strategia per ricavarne consensi.