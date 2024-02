Come da pronostico, Beatrice Luzzi è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello.

A contendersi l’ambitissimo posto in finale sono stati l’ex attrice di Vivere, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares. Una pioggia di voti per Beatrice Luzzi (60% delle preferenze) che ha superato agevolmente la concorrenza. Un boom di emozioni per la gieffina che ha lasciato lo studio commossa e felice.

Le parole di Beatrice Luzzi

Ancora una volta la superfavorita è Beatrice Luzzi, che è risultata sempre la concorrente più votata nei vari televoti che hanno scandito la sua permanenza all'interno della Casa. “Io ringrazio tutto il pubblico Alfonso - ha sottolineato l’attrice in studio -. Come ho già detto prima grazie per questi cinque mesi in cui hanno speso per me affetto, tempo e denaro. Ringrazio te per primo Alfonso ed anche te Cesara”.

Giampiero Mughini, dopo che Beatrice ha lasciato lo studio ha espresso la sua felicità per l'esito del televoto. “Sono contento davvero, ma Alfonso non c'è stata proprio competizione. Per me Beatrice stravince”.

Ad esultare per l’accesso alla finale della Luzzi anche un amatissimo ex vippone, che già in passato si era schierato dalla parte di Beatrice. Stiamo parlando di Alex Belli, che su X ha commentato a modo suo: “Il dott. Belli prescrive a tutti coloro che remavano contro Beatrice sia dentro la casa che fuori, un’applicazione al mattino e una alla sera…!!!”.