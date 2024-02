Oriana Marzoli sembrerebbe aver voltato definitivamente pagina dopo l’ennesima rottura con Daniele Dal Moro. La modella di origini venezuelane, grande protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, si starebbe frequentando con un modello già noto al mondo del gossip per aver avuto un flirt con Ilary Blasi. Stiamo parlando di Cristiano Iovino, che è stato beccato con l’ex vippona mentre erano a cena in un noto ristorante di Milano. Lo scoop è stato lanciato da Amedeo Venza, che su Instagram ha anche confermato la rottura definitiva tra Oriana e Daniele.

Lo scorso fine settimana, la Marzoli ha raggiunto il capoluogo meneghino in occasione della Fashion Week, ed è stata ospite (lo è tutt’ora) di Antonella Fiordelisi, con la quale ha siglato la pace dopo i dissapori nati nella Casa del Gf Vip. Al contempo, l’ex di Edoardo Donnamaria era molto amica di Dal Moro. Usiamo il passato perché, a quanto pare, questa amicizia adesso è giunta al capolinea. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, avrebbe scoperto che ad alcune uscite di Oriana ed Antonella era presente anche Cristiano Iovino, e per tale ragione avrebbe deciso di unfolloware su Instagram l’influencer campana.

“Pare che Daniele abbia levato il segui ad Antonella. Conoscendo la sua grande sensibilità ci sarà rimasto male di qualcosa”, ha scritto Deianira Marzano su Instagram. In sostanza, Daniele si sarebbe sentito tradito da Antonella che non gli avrebbe detto nulla circa la presunta frequentazione tra Oriana e Iovino. La “reina” si sarebbe fatta coprire dalla Fiordelisi e le due ex vippone si sarebbero messe d’accordo tenendo all’oscuro Dal Moro. Di qui ci sarebbe stata un’accesa discussione tra Antonella e Daniele il quale, alcune giorni fa, aveva lanciato una frecciatina sui social alle due ex vippone: “Viviamo in un’epoca in cui l’amica più importante è quella con più follower e non quello che ti ha aiutato quando ne avevi più bisogno”.