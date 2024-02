Filippo e Naditza non saranno presenti nelle puntate di Mare Fuori 4. Sia Nicolas Maupas che Valentina Romani sono fuori dal cast di questa stagione. In Mare Fuori 3 i personaggi di Filippo e Naditza sono usciti di scena. Il loro amore è finito nei peggiori dei modi. Ognuno per la propria strada lasciandosi alle spalle ciò che hanno vissuto insieme.

Entrambi però sono impegnati in altri lavori. I due però pur non lavorando insieme ad uno stesso progetto sono ancora in buoni rapporti, anzi di più. Spunta una foto sui social, scattata recentemente. I due sono apparsi insieme mentre erano al bar.

I rumors parlano di una relazione tra Nicolas e Valentina...

Da sempre si è parlato di una relazione tra Nicolas e Valentina, ma i due hanno sempre smentito. Entrambi attori giovanissimi con un gran curriculum alle spalle, soprattutto Nicolas.

Chiattillo di Mare Fuori ha studiato recitazione e doppiaggio all’Accademia 09 di Milano. Entra poi in Mare Fuori e il suo personaggio diventa da subito uno dei più amati dal pubblico, insieme a quelli di Edoardo, Carmine e Ciro Ricci.

E’ il più amato, tanto che nel 2022 riceve il premio Next Generation alla Mostra del Cinema di Venezia come Miglior Attore Rivelazione. Sebbene abbia detto addio alla fiction Rai che lo ha portato al successo, l'attore 23enne ha già svariati progetti in cantiere: dalla serie Noi siamo leggenda, o nella serie O Professore con Alessandro Gassman, dove lo stesso interpreta il figlio del professore.

Sui social Nicolas e Valentina sono molto seguiti e la foto in questione ha suscitato grande scalpore e felicità nei fans dei due giovani attori. La speranza è che siano davvero innamorati e non solo colleghi, e che soprattutto possano ritornare sul piccolo schermo insieme, magari CON un grande ritorno in Mare Fuori 5.