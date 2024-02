Brando Ephrikian sembra essere prossimo alla scelta a Uomini e Donne dopo mesi di frequentazioni e tira e molla con Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto.

Il tronista non è ancora riuscito a decidere con chi lasciare il dating show di Maria De Filippi soprattutto per via delle sue titubanze su Beatriz la quale, con il suo comportamento – da molti considerato infantile – non è riuscita a farsi capire del tutto. Nella puntata dello scorso venerdì, Brando ha espresso apertamente le sue perplessità sulla corteggiatrice, ma Tina Cipollari gli ha fatto notare un particolare, anticipando di fatto la sua scelta.

I dubbi di Brando Ephrikian

Il percorso di Brando è arrivato quasi a conclusione. Il giovane tronista ha ammesso di essere vicino ad una scelta anche se in queste ultime puntate ha spiegato di volersi godere gli ultimi momenti con entrambe le ragazze. Beatriz e Raffaella più di una volta si sono dette stanche di andare avanti in quanto da parte loro è nato un sentimento forte. Un sentimento che spesso le porta ad avere reazioni forti. In questo caso si parla soprattutto di Beatriz, che spesso si allontana dallo studio. Un via vai che a Brando non è piaciuto, e nell’ultima puntata di Uomini e Donne ha ammesso che se ad oggi non ha ancora scelto è proprio per questo motivo. Ci sono cose di Beatriz che non lo convincono, nel senso che a lui sembra che la corteggiatrice abbia quasi una doppia personalità. In alcuni momenti è aggressiva, e il modo in cui reagisce alle discussioni non gli piace. Però, poi, quando è tranquilla e serena si sente molto simile a lei. Con Raffaella invece il percorso è stato sempre limpido. Tra loro due c’è una forte alchimia e a volte i due si capiscono solo con uno sguardo.

Il particolare fatto notare da Tina Cipollari

Dopo l’ultima esterna, durante la quale Raffaella ha letto una lettera al tronista, quest’ultimo è rimasto molto colpito e ha ammesso davanti a tutti che quando deve uscire con lei sa che può essere sé stesso. Qui Tina Cipollari gli ha fatto notare questo particolare, sottolineando che "non è cosa da poco". Sarà Raffaella la scelta di Brando?