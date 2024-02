Ieri pomeriggio, a poche ore dall’inizio della trentanovesima puntata del Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno fatto un ritrovamento disgustoso nella zona bagno della Casa.

Beatrice Luzzi ha urlato: “Ragazzi, chi ha lasciato qui in bagno un pezzo di ca**a? Sì, esatto. E’ in bagno!”. Simona Tagli si è alzata dal tavolo dove si era posizionata per mettersi lo smalto ed è corsa verso il bagno. Greta Rossetti ha chiesto: “Oddio ma un pezzo nel senso che è rimasta lì galleggiante?”. Rosy Chin ha spiegato all’ex tentatrice quello che lei e Beatrice hanno trovato: “No, magari. È per terra messo vicino al bidet. Io ho appena mangiato lo yogurt e mi sta tornando su dallo schifo di questa situazione. Se penso a questo ritrovamento disgustoso non mangio nemmeno dopo”.

Greta è rimasta scioccata dalla scena che le ha descritto Rosy: “Ma state scherzando? Ma com’è possibile che sia vicino al bidet? Ma che schifo ragazzi. Ma chi è stato? Io vorrei proprio saperlo perché non capisco come possa succedere una cosa del genere. Ragazzi com’è possibile, a qualcuno forse era rimasto attaccato e non se n’è accorto alzandosi? Giuro che non me lo spiego”.

Durante questa discussione è saltato l’audio per circa un minuto (per fortuna aggiungiamo). In questo caso, la regia ha fatto bene a censurare.