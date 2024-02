Anita Olivieri è finita nuovamente nell’occhio del ciclone per alcune affermazioni decisamente forti fatte nella Casa del Grande Fratello. La 26enne romana è senza dubbio una delle figure più controverse dell’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, soprattutto perché si mormora, ormai da mesi, che abbia un rapporto preferenziale con uno degli autori e che sia a conoscenza di dinamiche ed anticipazioni su quanto avviene dietro le quinte del programma.

Questa notte, i telespettatori hanno ascoltato delle affermazioni decisamente forti fatte dalla Olivieri, la quale, innanzitutto si informa sull’orario (in riferimento alla chiusura della diretta), e poi dice: “Abbiamo superato l’orario? Che ora è? Penso che nessuno abbia il coraggio di tradirmi perché rischia la vita. Lo faccio sembrare un incidente, ho una mente diabolica, figurati se non la riesco a usare. Hanno paura delle conseguenze, per quello non lo fanno”.

Sui social i telespettatori si sono scagliati contro Anita chiedendone a gran voce la squalifica immediata.