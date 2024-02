Nella Casa del Grande Fratello, in questi mesi si è a lungo discusso del rapporto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. I due hanno ribadito più volte l’entità del legame che li unisce, ma adesso a mettersi tra loro è arrivato un terzo incomodo, ovvero Alessio Falsone. Tra la 26enne romana e il nuovo arrivata è nata una particolare sintonia, e proprio ieri sera, durante alcune confidenze con Massimiliano Varrese, Anita ha ammesso che se Alessio fosse entrato in Casa prima, per lei sarebbe stato un problema in quanto impegnata.

Alcuni giorni fa, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione circa un presunto bacio avvenuto durante la notte sotto le coperte tra una concorrente e Falsone. In molti hanno dunque ipotizzato che la ragazza in questione fosse proprio la Olivieri. Di questo, però, al momento non si hanno le prove in quanto non ci sono video e la questione non è stata neanche affrontata in puntata. Quel che è certo è che la vicinanza tra Anita e Alessio sta infastidendo e non poco Garibaldi. Proprio ieri, Anita ha affrontato la questione con Varrese. L’attore ha provato a far rendere conto ad Anita che molto probabilmente Giuseppe prova un sentimento più forte di una semplice amicizia.

Anita, però, si è detta stufa dell’atteggiamento del bidello calabrese: “Può essere questa cosa, ma lui deve capire… A me per esempio fa piacere una serata con Sergio e Alessio. Quindi anche io devo stare con altri, non è che per forza… quindi ora lui sì, si sente da solo ma è una limitazione sua mentale. Quando lui va da Greta o Perla a me non interessa, manco so dov’è perché proprio non mi interessa. Invece di me lui sa sempre con chi sto, quando… Cioè, io non sono alle medie, non mi interessa. Io non sto all’asilo, non mi va di stare lì”.