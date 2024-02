Alcuni giorni fa, Alessio Falsone è sbottato contro Federico Massaro al Grande Fratello, accusandolo di avergli rubato le proteine. Peraltro, il nuovo gieffino è stato accusato da molti telespettatori di aver anche pronunciato una mezza bestemmia.

Sabato sera, Alessio è tornato a criticare Federico: “Mi dispiace se è insicuro, ma non deve farmi passare da cattivo e insensibile. Potrò ridere di uno che si mette in giardino a fare i combattimenti da samurai senza avversario? Lui utilizza il vittimismo come arma. Questa è una cosa che non si fa. Questa è una roba sbagliata. E poi se ha avuto da ridire con me, con lui, con quello, con lei, con l’altro. Allora vuol dire che c’è qualcosa che non va”.

Probabilmente, Falsone si riferisce al fatto che durante l’ultima puntata, Federico ha parlato del suo passato e di aver trascorso un periodo non felicissimo quando frequentava la scuola, oltre ad aver subito troppe pressioni dalla famiglia. Ieri pomeriggio, Alessio si è diretto in giardino dagli altri coinquilini e ha messo in scena un siparietto alquanto discutibile (anche se non ha fatto i nomi): “Questo vento gelido mi ricorda quando i miei genitori mi hanno abbandonato sull’Everest. Mi ricordo quando i compagni di scuola mi picchiavano (finge di piangere, ndr), scusate. Mi picchiavano in quaranta, tutti i giorni. Preferisco non dire, non parlare”. Perla Vatiero l’ha fermato: “Smettila, cosa c’entra? Prendi il posacenere che è meglio”.

Sui social, Alessio è finito nel mirino degli utenti: “Ride di Federico su cose così delicate. Per fortuna Perla gli ha detto di smetterla”. “Falsone si dovrebbe solamente vergognare a scherzare su un tema del genere. Che schifo”.