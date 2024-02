La notizia della relazione tra Monia La Ferrera, ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, e Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti, ha spiazzato tutti per la velocità con la quale questa storia e nata e per le reciproche dichiarazioni d’amore.

Intervistato da Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio, Josh ha raccontato come lui e Monia si sono conosciuti: “Va tutto alla grande, perché come sapete l’amore è sbocciato prima della primavera. Il giorno in cui io andai a fare la sorpresa a Greta, Monia fu eliminata dalla Casa, quindi ci siamo incontrati nel corridoio dell’hotel, io uscivo dalla stanza, lei anche, ci siamo guardati e lei mi è letteralmente saltata in braccio perché eravamo sorpresi di vederci così. Erano due mesi che mia sorella parlava di me a Monia, e lei mi aveva idealizzato, anche se non mi aveva mai visto”.

Il fratello di Greta ha poi raccontato come stanno andando le cose tra lui e Monia: “Monia è sempre stata il mio tipo e da lì abbiamo iniziato a sentirci tutti i giorni. Sono stata io a corteggiarla. Ci sentivamo al telefono anche sei ore al giorno, facevamo le videochiamate. Abbiamo avuto il colpo di fulmine e lo step successivo data la distanza è stato accordarsi per passare qualche giorno insieme, visto che io sto a Monza e lei a Catania. E così siamo stati a Milano. Ci siamo trovati subito, sono cose che capitano una volta nella vita”.

Infine, Josh ha commentato il ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, tirando una stoccata all'ex cognato: “Si sapeva che Perla e Mirko sarebbero tornati insieme, per me sono tornati insieme per una questione mediatica, lui è tornato sui suoi passi per una questione di visibilità, non ho dubbi, anche se a me frega poco e niente”.