Vittorio Menozzi, dopo la sua eliminazione al Grande Fratello, ha parlato agli account social del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il modello ha sottolineato di vedere le così più chiaramente una volta uscito dalla Casa di Cinecittà.

"Se potessi il primo che nominerei è Max perché non è stato sincero in diverse occasioni, mi dispiace non aver ascoltato i consigli di Bea. La seconda è Anita che non ha mai perso occasione per nominarmi". Poi non ha dubbi su chi vorrebbe vincitrice: "La mia vincitrice è Beatrice perché sto dalla sua parte. Altrimenti vorrei vedere vincere Perla, o anche Federico che è una persona sincera".

Chi è Orian Ichaki, l'ex fidanzata di Vittorio Menozzi

Vittorio non ha mai voluto svelare il nome della sua ex fidanzata famosa mentre era nella Casa, ma ora la sua identità è venuta fuori sui social. L’ex gieffino sarebbe stato fidanzato con una splendida top model israeliana, si tratterebbe di Orian Ichaki. La ragazza è famosa per aver partecipato in Italia alla trasmissione Ciao Darwin come madre natura. La segnalazione è arrivata direttamente dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso anche dei commenti di alcuni mesi fa sotto il profilo di Vittorio con i commenti bollenti di Orian. La loro storia è finita, ma l’identità rivelata sta scatenando i fan sui social.

Nella Casa in molti hanno sempre accusato l’ex gieffino di farsi troppo i fatti suoi e di non aprirsi con il resto del gruppo. Parlando della sua situazione sentimentale infatti aveva sottolineato come ci fosse un’ex fiamma, ma senza svelare molto.