Ieri sera è andata in onda la seconda e ultima puntata di Tale e Quale Sanremo, lo show di Carlo Conti, spin off di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti in gara anche Pierpaolo Pretelli, il quale ha interpretato Lazza portando sul palco Cenere, il brano con cui il rapper milanese si era classificato secondo a Sanremo 2023.

Al termine della sua esibizione, il fidanzato di Giulia Salemi si è avvicinato ai tre giudici dicendo queste parole: “Bella raga, ciao a tutti, ciao Fratello Malgioglio, ciao frà!”.

Giorgio Panariello ha speso belle parole per l’ex vippone: “Bravo! La passione per Lazza ce l’ho perché lo stimo molto. Sono convinto che sia una realtà emergente fortissima. Questo disco ha una produzione meravigliosa, credo che il maestro lo possa confermare. La cosa che ci lega è che entrambi siano milanista e anche per questo mi piace molto”.

Cristiano Malgioglio, invece, ha stroncato Pierpaolo: “Io penso che se Lazza avesse vinto Sanremo, avrebbe vinto anche L’Eurovision, gli mando un grande abbraccio, è stupendo. In questa performance non l’ho rivisto. Pierpaolo ha distrutto Lazza e anche Cenere”.

La performance di Pretelli non è stata apprezzata neanche dallo stesso Lazza, che ha commentato l’imitazione sul suo account social e ha sparato a zero non solo contro Pierpaolo, ma anche contro giuria e conduttore: “La Tv italiana: un tipo a Tale e Quale Sanremo che fa la mia imitazione e mi sfotto a fine esibizione dicendo ‘yo, bella fratello’. Panariello che mi dà dell’emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/lazzarone. Maglioglio tvb. Italia di fango. Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo”.

Un tweet che poi il rapper ha rimosso.