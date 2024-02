Le nuove puntate di Mare Fuori 4 si possono trovare tutte su RayPlay. L’epilogo di questa stagione ha scatenato l’ira delle fan della serie tv, soprattutto quelle dell’attore Matteo Paolillo (Edoardo), visto che è stato buttato e rinchiuso nella fossa del cimitero. Tutti si chiedono chi sia stato. Ovviamente i più hanno pensato a Rosa Ricci, perché ha lasciato Carmine prima del matrimonio ed è scappata via diritta al cimitero.

In realtà non sembra essere stata lei, bensì la donna di cui Edoardo è innamorato. Sul web, infatti, trapela la notizia che a tentare di uccidere Edoardo sia stata Teresa, precedentemente da lui abbandonata.

Teresa è in attesa di un figlio di Edoardo. La ragazza ha provato a cambiare il destino del suo uomo, non riuscendoci. Sconvolta dall’abbandono, segue Edoardo e lo rinchiude nella cappella dei Ricci.

L'attore Matteo Paolillo, alias Edoardo, esce di scena?

Sembra la fine della storia e della presenza di Matteo Paolillo nella soap. Inizialmente, infatti, si era detto che Paolillo non avrebbe preso parte alla quinta stagione. Invece colpo di scena. Edoardo sarà salvato proprio da Rosa Ricci.

La trama della quarta stagione è stata tutt'altro che lineare, caratterizzata da numerosi intrecci narrativi. La prima parte è stata meno intensa e con meno colpi di scena. La seconda, molto più intesa e coinvolgente, contiene episodi che introducono i veri cambiamenti della serie tv e introducono quelli della quinta stagione.

Carmine sceglie di andare via per sempre dall’IPM e porta con sé sua figlia Futura, lasciando per sempre anche la stessa amata Rosa Ricci.

Settimane fa, si vociferava che Rosa Ricci non avrebbe mai più preso parte alla quinta stagione insieme a Carmine Di Salvo. Sarà vero? Con una serie del genere, tutto è possibile.