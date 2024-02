Come al solito Mare Fuori 4 termina con un finale aperto che lascia molti dubbi e domande sul prosieguo della serie tv di Rai 2.

Annunciati i cambiamenti del cast, dalla sceneggiatrice al regista per poi finire sull’uscita definitiva di Edoardo, Carmine e Rosa, arrivano anticipazioni sulla nuova trama.

Assodato l’addio di Matteo Paolillo, alias Edoardo Conte, arriva la notizia che nessuno si aspettava. Carmela diventerà la nuova boss del clan Ricci.

Rosa, infatti, prima di lasciare per sempre IPM di Napoli, le confida dove sono nascosti i soldi accumulati dal padre Salvatore Ricci. Si preannuncia così la crescita e il cambiamento di Carmela, ex moglie di Edoardo da lui abbandonata per amore di Teresa.

Carmela così si scontrerà con donna Wanda Di Salvo, mamma di Carmine, che si incattivirà ancora di più dopo l’addio definitivo del figlio, che sceglie di lasciare Napoli per sempre ed entrare in un programma di protezione con Rosa Ricci.

Ad affiancare Carmela, gli ex seguaci di Edoardo: Milos, Micciarella e il fratello Cucciolo. Questo conferma la presenza di Antonio D’Aquino, Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella.

I due nuovi protagonisti di Mare Fuori 5: Irene e Angelo

Ma toniamo a Rosa e Carmine. Sembra che cambiando sceneggiatrice cambia anche la scelta dei protagonisti, infatti entrano in scena due nuovi personaggi: Irene e Angelo.

Angelo lo abbiamo conosciuto nel sesto episodio di Mare Fuori 4. Silvia, dopo la delusione per aver scoperto della seconda vita dell'avvocato D'Angelo, scappa e vaga per le vie di Napoli nel suo giorno di permesso. La ferma un ragazzo che dice di chiamarsi Gennaro. I due trascorrono la notte insieme in una location bellissima vista mare. La giovane detenuta non sa che lo rivedrà molto presto e che in realtà si chiama Angelo: sarà infatti un nuovo detenuto in arrivo all'IPM, e ad interpretare il personaggio sarà l’attore Luca Varone.

Angelo ha una fidanzata di nome Irene, ma entrando nel IPM si innamorerà di Silvia portando questo personaggio ad essere la protagonista femminile.