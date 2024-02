La quarta stagione di Mare Fuori è appena iniziata su Rai 2 e già ci sono anticipazioni sulla quinta.

Con la messa in onda su RaiPlay delle quattordici puntate, molti italiani sanno già come si è conclusa la quarta stagione. Ecco perché trapelano sempre più spoiler anche per la successiva.

Sono previsti dunque grandi cambiamenti al riguardo. Il primo in assoluto è il cambio del regista. Ivan Silvestrini lascia la serie a partire dalla quinta stagione. Al suo posto un emergente già famoso: Ludovico Di Martino, regista acclamato per la sua opera in Skam Italia e il film La belva.

L'addio non riguarda solo Silvestrini però. A salutare la fiction Rai anche Cristiana Farina, sceneggiatrice che ha lasciato un segno indelebile nella narrazione di questo successo che va avanti da ben 5 anni.

L'annuncio ufficiale di queste variazioni arriva dal produttore Roberto Sessa che ha svelato che le riprese della nuova stagione inizieranno a giugno, con la consegna alla Rai prevista per gennaio 2025.

L’uscita di scena di tre protagonisti della serie tv

Questo cambio rappresenta proprio un nuovo inizio, e un vero e proprio rinnovamento. Dai rumors trapela una nuova notizia. Il cambio di molti personaggi famosi che sono cresciuti con la serie Mare Fuori.

In molti infatti sussurrano l’uscita di scena di tre protagonisti. Edoardo, Carmine e Rosa Ricci. Matteo Paolillo, Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo non sarebbero presenti nella quinta stagione. In particolare i personaggi di Rosa e Carmine non torneranno più se non in qualche comparsa. Tutto questo per dare spazio ad una nuova sceneggiatura e ad altri protagonisti.

La storia di Carmine, infatti, si sposterà su un altro personaggio della serie il cui nome però non è ancora trapelato. Intanto i fan si dichiarano contenti per l’epilogo della storia d’amore tortuosa di Rosa e Carmine ma dispiaciuti per l’uscita di scena degli attori storici Matteo Paolillo, Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo.