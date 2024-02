Nell’ultima puntata di Che sarà, Serena Bortone si è occupata anche della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. La conduttrice ha fatto prima parlare i suoi ospiti, ha mostrato i servizi realizzati dalla sua redazione e alla fine ha detto la sua sui Ferragnez.

“Stando alle ultime indiscrezioni pubblicate da Dagospia, sarebbe finita tra Fedez e Chiara Ferragni. Si sente di tutto in questi giorni, anche perché questa è la coppia più chiacchierata e fotografata del nostro paese. Poi come tutti hanno le loro difficoltà, magari loro un po’ di più in questo periodo, ma la stessa Chiara su TikTok ha detto: ‘Non ne posso più di queste s*ighe’. C’è chi dice che lui non abbia retto la situazione. Io vi dico che per me invece c’è un po’ di invidia sociale, un po’ tanta invidia sociale nei loro confronti”.

Un punto di vista, quello della Bortone, che non è allineato a quello di colleghe e colleghi, che in questi giorni non si sono risparmiati nel lanciare numerose frecciatine ai Ferragnez.

L'intervento della scrittrice Teresa Ciabatti

“C’è una vera aggressione in atto a loro e alla loro famiglia. Il loro racconto genera tanto chiacchiericcio, ipotesi e immaginazioni e poi queste supposizioni passano per loro dichiarazioni. Molte cose che vengono attribuite a Chiara e Fedez sono in realtà illazioni dei media o di utenti. Chiara non ha mai detto che la crisi è iniziata perché Fedez “”le ha rubato la scena a Sanremo”. Loro non l’hanno mai detto! A me vien eda pensare al film Misery non deve morire, dove Miserty sequestra lo scrittore. Loro sono sequestrati dalle chiacchiere altrui. Quello che succede intorno a loro adesso è molto aggressivo, a cominciare dall’ospitata di Travaglio. Il giornalista ha fatto il paragone con Wanna Marchi. Quel passaggio è stato oggettivamente molto violento”.