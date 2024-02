Dopo l’esperienza come opinionista a L’Isola dei Famosi e a Drag Race Italia, Tommaso Zorzi aveva deciso di prendersi una pausa dalla televisione. Ora, però, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo, e lo farà in un programma di intrattenimento amatissimo dal pubblico.

L'annuncio di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, infatti, farà parte della squadra di esperti di Cortesie per gli ospiti, programma di Warner Bros. Discovery in onda su Real Time. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex vippone su Instagram, dove ha condiviso una foto di Casba Dalla Zorza: “Nell’ultimo anno ho preso molto sul serio la mia carriera televisiva e, come sapete, non mi faccio vedere se non in contesti che ritengo mi siano affini. Cortesie per gli ospiti è un programma cult, per bene e che mi ha accolto in modo straordinario. Non vedo l’ora che possiate divertirvi insieme a noi, su e giù per l’Italia, a casa di persone meravigliosa. Presto ci vedremo tutte le sere su Real Time all’ora di cena, e ci sarà veramente da ridere. Nel frattempo ci lascio con Csaba Dalla Zorza che abbraccia un calorifero durante uno degli innumerevoli set”.

Cos'è Cortesie per gli ospiti

In ogni puntata due coppie si sfidano offrendo ciascuno un pranzo o una cena ai tre giudici e alla coppia rivale. I tre esperti giudicano poi i vari aspetti della serata, ognuno nel suo campo specifico: di solito l'arredamento della casa, il modo di apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti e le portate. Alla fine la coppia che ha ricevuto la più alta somma dei punteggi dei giudici vince la puntata.