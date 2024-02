Beatrice Luzzi aveva messo in guardia Vittorio Menozzi in merito alla sua vicinanza a Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello. E adesso, a distanza di alcune settimane, la profezia dell’attrice si è avverata.

Lo scorso gennaio, l’attrice si era indispettita quando durante un confronto con il modello, quest’ultimo aveva iniziato a giustificare alcuni atteggiamenti dell’ex tentatrice: “Lei è furbissima ed ha capito tutto, sta recitando completamente. Assolutamente sì! Ah, dici di no? Vedrai. Ti rendi conto che abbiamo a che fare con una persona che ti dice una cosa in faccia e poi ne fa un’altra? Che ti fa il sorriso dolce e poi dentro ha tutt’altro. Lei fa gli occhi dolci e poi è pronta a fare tutto. Non è vera e non è trasparente. Mi credi o non mi credi più? Sta recitando e me ne accordo dalle piccole stonature e ho la conferma delle grandi. Non vedo l’ora di vedervi fuori di qui perché capirai chi è. Non vedo l’ora. Non chiamarmi, pensami e basta. quando capirai chi è”.

A poco più di una settimana dalla sua eliminazione, Vittorio ha ammesso di aver sbagliato a non aver ascoltato i consigli di Beatrice: “Chi nominerei adesso? Max per primo perché secondo me in varie occasioni non è stato così sincero, e rimpiango anche di non aver ascoltato alcuni consigli di Beatrice e poi ti direi Anita, che mi ha nominato praticamente da inizio stagione, non penso di dover avere molte remore nel contraccambiare. Con il senno del poi avrei voluto aprirmi un po’ di più con Bea su certe cose, dire sentimenti è esagerato, più emozioni, mi sono un po’ trattenuto. […] Il mio vincitore è Beatrice, perché sto dalla sua parte devo dire la verità. Altrimenti Perla oppure per me una persona che meriterebbe di vincere è Federico, perché è una persona estremamente buona e sincera”.