Alessio Falsone si è reso protagonista di un nuovo sfogo nella Casa del Grande Fratello. Ieri pomeriggio, il concorrente ha perso il suo sacchetto con le proteine, e dopo averlo cercato per diverso tempo, l’ha trovato vuoto nel cestino della cucina. A quel punto il gieffino è sbottato insinuando che a prendere le sue proteine fosse stato Federico Massaro. Durante il suo sfogo, Alessio si è lasciato scappare un “Cristo” seguito da parole di difficile comprensione.

Lo sfogo di Alessio Falsone

“Adesso basta! Ora mi gira proprio il … Il GF mi ha fatto un bel sacchettino con le ultime proteine e non c’è più nulla, non lo trovo. Ora apro la spazzatura e apro tutti i sacchetti non me ne frega un ca**o. Eccolo qui nella spazzatura, ma è vuoto! Proteine finite! Qualcuno se l’è prese. Federico tu sei l’unico che si prende le proteine qui. Chi se le prende?! Non ti scaldare, mi gira il c**o. Te le magni te le proteine e io chiedo. Adesso non me le danno più! Mi scaldo sì, zio Cristo di …”.

Dopo aver sentito “Cristo”, Giuseppe Garibaldi ha cercato di fermare il coinquilino: “Calma!”. Federico invece si è difeso ed ha dichiarato di non aver preso le proteine di Alessio: “Non sono stato io! Non mi devi accusare. Chiedi a chiunque, vai in confessionale e fatti dare i video. Non devi guardare me o accusarmi. Chiedi se ho mai rubato qualcosa a qualcuno. A te ogni tanto ti girano troppo”.

Le accuse degli utenti del web

"Scusate ma qui Alessio ha bestemmiato, e Giuseppe subito gli dice ‘calma’. Voi lo avete notato?”. “Squalificare subito Falsone per le sue parole al limite della bestemmia, per i suoi atteggiamenti derisori nei confronti di Federico. Persone così non devono essere in tv!”. “Io il bestemmione l’ho sentito… voi?”. “Grande fratello non scherziamo Falsone è da squalifica anche ieri ha bestemmiato oggi ha detto una bestemmia pesante basta censurarlo”.