Amici, il talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, è alla sua ventiduesima edizione.

I giovani talenti anche quest’anno, dopo un percorso di insegnamento, sfide e prove, seguiti dai loro insegnanti di ballo e canto, accederanno al serale, ma solo i più meritevoli.

Gli appassionati del programma di Maria De Filippi non fanno altro che chiedersi quando inizierà questa fase importante del talent. La data precisa non è stata ancora confermata ma alcune indiscrezioni rivelano che potrebbe iniziare il 23 marzo 2024, al termine di C’è Posta per Te.

La registrazione delle puntate inizierà il 10 marzo, data in cui si sapranno i nomi degli allievi che accederanno al serale. Mentre il pubblico aspetta con ansia questa data, iniziano a trapelare i nomi dei giudici che ogni anno vengono richiamati dalla Queen De Filippi a giudicare l’esibizione del ragazzo o ragazza nella propria disciplina.

Ogni anno cambia il metodo di giudizio, solo il televoto, ovviamente, è sempre presente.

Mentre gli allievi della scuola di Amici continuano le sfide e le prove per avere ancora la fatidica maglia del serale, Maria De Filipi pensa ai nomi dei giudici.

I giudici confermati e le new entry

Il primo nome che pare sia stato riconfermato nella giuria del serale è quello di Cristiano Malgioglio, che già nella scorsa edizione è riuscito a dare il suo fondamentale contributo artistico, e a riscuotere la simpatia del pubblico. Sembrano riconfermati anche Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, dato il successo dello scorso anno.

Alcune indiscrezioni annunciano l’uscita di scena dell’attore Claudio Amendola, impegnato nelle riprese della nuova e avvincente stagione de I Cesaroni. Il suo non sarà un addio, però. Pare infatti che sarà ospite d’eccezione in una delle puntate del serale. Al suo posto come giudici dovrebbero arrivare Anbeta Toromani, storica ballerina, punta di diamante di Amici, e Annalisa, reduce dal Festival di Sanremo con il brano Semplicemente, già in vetta alle classifiche.