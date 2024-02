Alex Belli e Delia Duran sono in dolce attesa? Da un reel condiviso dall’ex volto di Centovetrine su Instagram in occasione del giorno di San Valentino è impossibile non notare il pancino sospetto della modella venezuelana.

Lo scorso marzo, Alex e Delia, avevano annunciato di aver intrapreso il percorso per la fecondazione assistita: “E’ iniziata la ‘purificazione’ per aumentare le possibilità di avere un bambino”.

Dopo aver provato a più riprese ad avere un figlio in maniera naturale, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono venuti a conoscenza di una determinata “incompatibilità” che impedirebbe alla modella venezuelana di restare incinta. Così i due ex vipponi hanno chiesto aiuto ai medici, e ora stanno seguendo una dieta particolare dopo aver eliminato alcol e fumo.

L’attore aveva a rilasciato un’intervista a Nuovo Tv: “Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da uno di noi in particolare. Quindi in questi casi, per avere maggiori probabilità, è meglio avere un aiuto e agire con la fecondazione assistita. Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione: per la fecondazione dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. La prossima visita sarà tra un mese. Spero di diventare padre al più presto”.