La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è diventata in poche ore la notizia più chiacchierata e discussa delle ultime ore. Le indiscrezioni sulla fine del matrimonio dei Ferragenz, che fino ad ora nessuno dei due ha smentito, è diventata il fatto delle ultime 24 ore, e sta monopolizzando l’attenzione di lettori e telespettatori.

La prima apparizione del rapper sarà a Pomeriggio 5, nella puntata di oggi, venerdì 24 febbraio. Fedez è stato intercettato da un inviato del programma condotto da Myrta Merlino, come anticipa Davide Maggio con un’istantanea del preciso momento in cui il giudice di X Factor viene fermato in strada e saluta il giornalista con una stretta di mano. Al momento, non è chiaro quali sono state le sue parole, ma dall’immagine si nota un Fedez estremamente in difficoltà davanti alla domanda dell’inviato di Pomeriggio 5. Per capire cosa sia accaduto, toccherà attendere le 16.50, quando inizierà il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino.